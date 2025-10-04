Президент Палестины работает над согласованием деталей по перемирию в Газе

Махмуд Аббас подтвердил готовность конструктивно сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом

ТУНИС, 4 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал заявление американского лидера Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и сообщил, что работает "над окончательным согласованием деталей". Об этом говорится в заявлении его канцелярии.

Согласно тексту, Аббас "подтвердил готовность Государства Палестина с этого момента конструктивно сотрудничать с президентом США <...> для достижения стабильности и справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом". Он "высоко оценил огромные усилия президента Трампа по прекращению войны в секторе Газа, а также поблагодарил арабские и исламские страны, прилагающие усилия в этом направлении".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.

3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. После этого Трамп написал в Truth Social, что ХАМАС, по его мнению, "готов к прочному миру". В этой связи он подчеркнул, что "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы", для "быстрого и безопасного" вывоза заложников.