Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях передела мира
Редакция сайта ТАСС
09:12
МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что в условиях происходящего в мире передела необходимо выжить.
"Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья - прим. ТАСС) - в лаптях ходить, [как в прошлые времена], - не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить", - цитирует главу государства агентство БелТА.
30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвовавших в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, Лукашенко заявил о сражении за передел мира.