CBS: в ЦРУ назвали атаку на "Флотилию свободы" прямым приказом Нетаньяху

Сотрудники американской разведки считают, что на суда, доставлявшие гуманитарную помощь в сектор Газа, напали по личному одобрению премьер-министра Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Ohad Zwigenberg, Pool

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую одобрил военные операции против судов "Флотилии свободы", доставлявших гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на сотрудников американской разведки.

9 сентября сообщалось об ударе беспилотного летательного аппарата по судну "Альма", которое готовилось направиться в сектор Газа для прорыва его блокады в составе международной гуманитарной флотилии. Эта атака не привела к существенному материальному ущербу.

В тот же день произошел еще один инцидент. На борту одного из кораблей вспыхнул пожар. В руководстве флотилии заявили, что возгорание было вызвано ударом беспилотника.