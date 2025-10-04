"Исламский джихад": ответ ХАМАС на план Трампа выражает позицию союзников движения

Палестинская радикальная организация сообщила, что она принимала активное участие в консультациях по урегулированию в Газе

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Палестинская радикальная организация "Исламский джихад" - основной союзник движения ХАМАС - объявила, что солидарна с его ответом на предложение президента США Дональда Трампа об урегулировании в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Ответ на план Трампа, который накануне представил ХАМАС, отражает позицию всех палестинских сил сопротивления. "Исламский джихад" принимал активное участие в консультациях, по итогам которых было принято данное решение", - говорится в сообщении.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.

В пятницу движение объявило о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. После этого Трамп написал в Truth Social, что, по его мнению, ХАМАС "готов к прочному миру". В этой связи он подчеркнул, что "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывезти заложников".