Эрдоган: ХАМАС ответом на план Трампа продемонстрировал готовность к миру в Газе

Благодаря этому в регионе открылось окно возможностей для достижения мира, заявил президент Турции

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что радикальное палестинское движение ХАМАС позитивным ответом на план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа продемонстрировало готовность к обеспечению мира в регионе.

"Мы с удовлетворением воспринимаем ответ ХАМАС на мирный план Трампа. ХАМАС, как прежде, продемонстрировал свою готовность к миру. Благодаря этому в нашем регионе открылось окно возможностей для достижения прочного мира", - сказал Эрдоган в Стамбуле, выступая на церемонии открытия ряда жилищных объектов.

"Мы прилагаем усилия для прекращения геноцида в Газе, используя все доступные ресурсы, от гуманитарной помощи до дипломатии. Наша цель - обеспечить мир, спокойствие и безопасность нашим братьям в Газе в кратчайшие сроки. Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить гибель невинных людей и вернуть улыбки детям Газы", - заявил президент Турции.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на 4 октября ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".