МИД Израиля сообщил о депортации в Турцию 137 участников флотилии "Сумуд"

В министерстве заявили, что всех участников "этого пиар-мероприятия" выдворят в кратчайшие сроки

© Stringer/ Anadolu via Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября. /ТАСС/. Израильские власти выдворили из страны 137 задержанных ранее участников флотилии "Сумуд", перехваченной ВМС Израиля по пути к сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

Согласно ее заявлению, все они были депортированы в Турцию. Речь идет о гражданах и подданных Алжира, Бахрейна, Великобритании, Иордании, Италии, Кувейта, Ливии, Мавритании, Малайзии, Марокко, США, Туниса, Турции и Швейцарии. 3 октября Израиль выдворил первую группу задержанных активистов - тогда речь шла о четырех гражданах Италии.

При этом израильская сторона утверждает, что действия задержанных были провокацией. "Эти лица, действуя под видом [доставки в Газу] «гуманитарной помощи», ясно дали понять - своим поведением, отказом от всех предложений о мирной передаче помощи и небольшим количеством груза, который они везли, - что их истинной целью была провокация на службе [радикального палестинского движения] ХАМАС, а не гуманитарная помощь", - полагают в МИД.

В министерстве добавили, что Израиль "стремится ускорить депортацию" всех задержанных. "Некоторые из них намеренно препятствуют законному процессу депортации, предпочитая задержаться в Израиле. В то же время ряд иностранных правительств проявил нежелание принимать рейсы, которые должны были бы вернуть этих провокаторов. Тем не менее все участники этого пиар-мероприятия будут депортированы в кратчайшие сроки", - уверены в дипведомстве.

Флотилия "Сумуд" отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Она состояла более чем из 40 принадлежащих разным странам судов. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за боевых действий в палестинском анклаве. Активистам флотилии предлагалось оставить груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.