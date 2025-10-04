Кобахидзе: правящая в Грузии партия побеждает на выборах во всех муниципалитетах

Она получает результат выше 70%

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Егиков/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу "Грузинской мечты", - сказал Кобахидзе.

Как отметил грузинский премьер, партия высоко ценит доверие, которое выражает население страны. Он дал слово, что власти сделают максимум, чтобы оправдать оказанное доверие.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний - сакребуло. В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются девять кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок. На более чем 90% участков выборы проходят с применением электронных урн.