ЦИК Грузии: кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набирает 71,29% голосов

Центральная избирательная комиссия обработала почти 74% бюллетеней

Мэр Тбилиси Каха Каладзе © Mamuka Gotsiridze/ Shutterstock/ FOTODOM

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе набирает 71,29% голосов после обработки почти 74% бюллетеней. Данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

На второе место проходит кандидат в мэры от партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он набирает 12,52% голосов. Тройку лидеров замыкает представитель либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия с поддержкой 7,62%.