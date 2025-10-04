Премьер Грузии: беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы

Все, кто пытается навредить государственности страны, получат жесткий ответ, заявил Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами.

"Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Глава правительства уточнил, что в ходе беспорядков пострадали правоохранители, 15 из которых доставлены в медучреждения. Травмы различной степени тяжести получили шесть участников митинга в столице.