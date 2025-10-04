В Турции не исключают вероятности саботажа Израилем плана Трампа

Важно совместно с лидерами других стран убедить президента США проявить упорность и терпимость, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Турция не исключает вероятности саботажа премьером Израиля Биньямином Нетаньяху плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Вероятность саботажа всегда существует. США необходимо проявить серьезность и решимость", - сказал Фидан. По мнению главы внешнеполитического ведомства, важно, чтобы лидеры стран вместе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом "убедили Трампа в этом" и сохранили его настрой на обеспечение всеобщего мира, в том числе в регионе.

Лидер Турции ранее заявил, что позитивный ответ радикального палестинского движения ХАМАС на план Трампа "открыл окно возможностей для достижения прочного мира" в регионе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на 4 октября ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. Движение сообщило, что готово "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". ХАМАС также подтвердил, что "готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".