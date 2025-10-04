Трамп: режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

Тогда же стороны начнут обмен заложниками и заключенными, указал президент США

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС на предложенный американской стороной план.

"После переговоров Израиль согласился с первоначальной линией отвода [войск], которую мы показали и о которой сообщили ХАМАС", - написал он в Truth Social.

"Когда ХАМАС подтвердит [свое согласие], перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3 000 лет", - добавил он, не пояснив, на чем основана такая оценка длительности.