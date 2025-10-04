Лидер ХАМАС в Газе появился на публике через месяц после удара Израиля по Дохе

Видео с его выступлением появилось в сети

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя впервые появился на публике с 9 сентября, когда Израиль нанес удар по его резиденции в Дохе. Видеозапись с участием аль-Хейи опубликована в Telegram-канале ХАМАС.

Видео, как утверждается, было показано в эфире катарского телеканала Al Araby. Информации о том, где и когда были сняты эти кадры, нет, однако в ходе выступления глава ХАМАС в Газе говорит в том числе о гибели своего сына в результате удара по столице Катара.

Планирует ли аль-Хейя возглавить делегацию движения, которая 6 октября отправится в Каир для очередного раунда непрямых консультаций с Израилем, также пока не сообщается.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, но признал, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына Халиля аль-Хейи. 12 сентября боевики официально объявили, что аль-Хейя жив.

Газета Asharq Al Awsat утверждала, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля, один из них находился в критическом состоянии. Их имена не были названы.