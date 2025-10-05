Ким Чен Ын призвал к постоянному развитию оборонительного потенциала

Лидер КНДР указал, что "ядерный военный союз" Республики Корея и США и "радикально развивается"

СЕУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости безостановочного развития оборонительного потенциала государства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

4 октября в Пхеньяне он принял участие в открытии выставки вооружений "Развитие дела обороны государства - 2025". По его словам, на выставке были собраны последние результаты "непрерывной модернизации и ускоренного развития структуры вооруженных сил КНДР, включая ядерные силы сдерживания". Выставка проводится в преддверии 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

"Еще раз подчеркиваю: в деле укрепления государственной обороноспособности ни в коем случае не должно быть самодовольства и застоя. Наш военный потенциал должен непрерывно обновляться", - сказал Ким Чен Ын. По его словам, в этом заключается гарантия мира в стране.

Лидер КНДР указал, что "ядерный военный союз" США и Республики Корея "радикально развивается". По его словам, Вашингтон и Сеул проводят "военные игрища с целью испытать опаснейшие сценарии из основных принципов ведения ядерных операций". "США принимают меры по наращиванию вооруженных сил и средств в Республике Корея, создавая реальную угрозу безопасности для нашей страны", - подчеркнул Ким Чен Ын.

По его словам, США наращивают военное присутствие на юге Корейского полуострова, чтобы упростить "нанесение превентивного удара по противнику в случае необходимости". В ответ на эти действия США в Пхеньяне обозначили новые цели для своих "специальных средств". "Я думаю, что противник должен задуматься над тем, в какую сторону движется обстановка в сфере безопасности", - сказал Ким Чен Ын.

"Подробности я приводить не буду. Они должны сами понимать, является ли территория Республики Корея безопасной", - сказал Ким Чен Ын. Он добавил, что в Пхеньяне будут принимать дополнительные меры в ответ на угрозы.