Журналист Кастельоне: в Аргентине есть интерес к правде о конфликте на Украине

Документальный фильм "Вопреки" с его участием показали в Русском доме в Буэнос-Айресе

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 октября. /ТАСС/. Доминирование прозападных СМИ в Аргентине осложняет распространение объективной информации о конфликте на Украине, но интерес к ней в стране есть. Такое мнение высказал аргентинский журналист Тадео Кастельоне.

"Я считаю, что в целом народ Аргентины открыт к другой информации [о конфликте]. Когда немного рассказываешь об историческом контексте, люди понимают", - сказал журналистам Кастельоне, документальный фильм "Вопреки" с участием которого был показан в Русском доме в Буэнос-Айресе.

Он посетовал, что газеты и телеканалы Аргентины, когда речь идет о международной тематике, "просто копируют то, что присылают крупные иностранные СМИ, такие как CNN, BBC, AFP". "Почти нет собственного и настоящего анализа международных событий. А когда кто-то хочет дать другую точку зрения, рассказать о настоящем положении, это не так просто, потому что его начинают обвинять в том, что он работает на Россию", - добавил журналист.

"Такое положение дел связано и с действующей политикой правительства Аргентины, которое не понимает ни реального положения дел в мире, ни происходящего в Донбассе", - считает Кастельоне. По его мнению, внешняя политика действующего правительства с полной ориентацией на Запад наносит только вред позициям страны в мире.

О фильме

Как рассказал Кастельоне, ему предложили принять участие в фильме "Вопреки" во время премьеры другой документальной ленты в Мариуполе, на которой он был единственным иностранцем. Ради съемок он поехал в Донецк, где поговорил с местными жителями. "У политиков всегда есть трибуна и средства, чтобы донести свою позицию. Я хотел поехать к людям, узнать их мнение, услышать из первых уст о страданиях гражданского населения от рук киевского режима и значимости российской специальной военной операции", - сказал он.

Журналист поделился, что поездка оказалась для него опытом, к которому было невозможно подготовиться. "Быть всего в пяти километрах от линии фронта и слышать рассказы людей о бомбежках и страданиях гражданского населения - все это оказывает сильное воздействие", - добавил он.

Как рассказал Кастельоне, он собирается продолжить работу по распространению в Аргентине реальных фактов о конфликте и хочет внести вклад в укреплении контактов между жителями двух стран. "Всегда надо исходить из того, что все мы люди. <...> Между нами гораздо больше общего, чем различий, которые нам пытаются показать", - считает журналист.