Литва зафиксировала в своем воздушном пространстве метеозонды из Белоруссии

Директор национального центра балтийской республики по управлению кризисами Дарюс Бута отметил, что при помощи таких устройств обычно переправляют контрабанду

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. За прошедшую ночь границу Литвы с Белоруссией нарушили 25 метеорологических зондов, которые зачастую контрабандисты используют для переправки сигарет. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил директор национального центра балтийской республики по управлению кризисами Дарюс Бута.

"В ночь на воскресенье зафиксированы 25 метеозондов, нарушивших литовско-белорусскую границу. Обычно, когда дует благоприятный ветер, ими в Литву переправляют контрабанду", - сказал он.

Как отметил директор, более 10 шаров были замечены в Вильнюсском уезде и на подлете к самой столице. Два метеозонда зафиксированы в контрольной зоне Вильнюсского аэропорта, работа которого была на несколько часов приостановлена.