Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке устроить в Тбилиси "майдан"

Ираклий Кобахидзе заявил, что эти планы провалились

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Грузинская оппозиция предприняла 4 октября попытку устроить в Тбилиси "майдан" в день проведения муниципальных выборов. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить «майдан» в нашей стране. В течение четырех лет «наци» (обобщенное наименование оппозиции по названию партии «Единое национальное движение» - прим. ТАСС) уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить «майдан»", - сообщил на брифинге глава правительства.

Он выразил благодарность МВД, подразделения которого "на высочайшем уровне, по высочайшим стандартам провели ювелирную спецоперацию" по предотвращению попытки свержения власти.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь на 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.