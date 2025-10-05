Реклама на ТАСС
Глава МИД ФРГ выступил за сотрудничество для реализации плана Трампа по Газе

Мирный план президента США был совместно разработан и поддержан арабскими и мусульманскими государствами, отметил Йоханн Вадефуль
07:44

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе представляет собой "уникальную возможность" для разрешения палестино-израильского конфликта, и подчеркнул необходимость международного сотрудничества для скорейшей реализации инициативы.

"Наконец-то наметился прогресс в международных усилиях по прекращению страданий в секторе Газа. У нас есть основания надеяться, что заложники скоро вернутся к своим семьям, и что израильтяне и палестинцы наконец смогут оставить кошмар этой войны позади. Мирный план президента США Трампа предоставляет уникальную возможность для этого отчасти потому, что он был совместно разработан и поддержан арабскими и мусульманскими государствами", - сказал Вадефуль журналистам перед отъездом в Катар и Кувейт. Он добавил, что необходимо воспользоваться этой возможностью.

"Сигналы последних дней вселяют в меня уверенность в том, что правительство Израиля и ХАМАС готовы предпринять необходимые шаги для достижения этой цели. Однако это требует постоянного сотрудничества всех тех, кто может оказать влияние", - отметил министр. Катар, по его словам, играет незаменимую роль в переговорах. Вадефуль вновь выступил за скорейшее освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и прекращение боевых действий в Газе, "чтобы гуманитарная помощь в достаточном объеме наконец-то дошла до населения".

"Для скорейшей реализации плана США необходимо решительное международное сотрудничество. Это также является основной темой переговоров с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, которые я и мои коллеги из ЕС проведем сегодня и завтра с нашими арабскими партнерами в Кувейте", - констатировал глава МИД ФРГ. Германия, как пояснил он, будет играть решающую роль. "Как партнер в вопросах гуманитарной помощи, стабилизации и восстановления, мы представим конкретные предложения", - резюмировал Вадефуль.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Один из пунктов предполагает разоружение радикалов и предоставление им амнистии и возможности выехать из анклава. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявило о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. Вместе с тем в своем ответе Трампу они никак не упомянули вопрос разоружения своих отрядов и демилитаризации сектора. 

