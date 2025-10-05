Хуситы заявили о ракетном ударе по израильским целям в районе Иерусалима

Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", атаковали ряд израильских целей в районе Иерусалима с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали несколько уязвимых целей в районе оккупированного Иерусалима с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2" с разделяющейся боеголовкой", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah.