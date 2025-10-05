ЦИК: правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах

По данным ЦИК, "Грузинская мечта" по стране набирает более 81% голосов

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила во всех муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией после обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК, "Грузинская мечта" по стране набирает более 81% голосов. Ее кандидаты в мэры побеждают во всех крупных самоуправляемых городах, а также муниципалитетах. Правящая партия получает уверенное большинство во всех городских и районных собраниях.