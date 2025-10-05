Politico: Чехия может стать проблемной страной для ЕС наряду с Венгрией

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш стремится сократить поддержку Украины и сосредоточиться на интересах Чехии, а также не поддерживает членство Украины в ЕС

Лидер политического движения ANO Андрей Бабиш (в центре) © Anadolu via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Европейские чиновники с тревогой следят за победой на парламентских выборах в Чехии политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом пишет европейское издание Politico.

Отмечается, что Бабиш стремится сократить поддержку Украины и сосредоточиться на интересах Чехии, а также не поддерживает членство Украины в ЕС. Politico подчеркивает, что в Брюсселе опасаются появления еще одной "дестабилизирующей" фигуры в Евросоюзе наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его коллегой из Словакии Робертом Фицо.

Ранее Бабиш в интервью агентству Reuters заявил, что на проект по передаче боеприпасов ВСУ тратится слишком много средств налогоплательщиков, и назвал инициативу "прогнившей".

В 2024 году Украина получила по чешской инициативе 1,5 млн артиллерийских снарядов, в числе которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм. После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К ней, согласно информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран.