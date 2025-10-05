Хуситы заявили, что следят за ходом переговоров по сектору Газа

При этом они собираются продолжать атаковать Израиль до завершения конфликта

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" следят за ходом консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа, но намерены продолжать атаки на Израиль до тех пор, пока он не прекратит операцию в палестинском анклаве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы наблюдают за обстановкой в секторе Газа в свете последних событий и подтверждают, что <...> в координации с сопротивлением следят за ситуацией, касающейся прекращения сионистской агрессии и снятия блокады с сектора, и будут действовать исходя из результатов [переговоров о прекращении огня] на местах, чтобы способствовать выполнению требований угнетенного палестинского народа. Мы продолжим операции в поддержку [палестинцев] до тех пор, пока агрессия в отношении сектора Газа не прекратится и осада не будет снята", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план американского президента.

