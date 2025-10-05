Президент Чехии начал консультации с парламентскими партиями о новом кабмине страны

Консультации президента с лидерами парламентских партий рассчитаны на один-два дня

ПРАГА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел начал консультации с лидерами прошедших в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики политических сил о формировании нового правительства страны. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

По итогам состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических сил. Наибольшей поддержки у избирателей добилось оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем. Этот политик, который, как прогнозируют чешские СМИ, может вновь стать премьером, первым был принят президентом в Пражском граде. В новом составе Палаты депутатов представители ANO займут 80 из 200 кресел.

Между тем Бабиш по итогам встречи с Павелом проинформировал, что президент пока не поручил ему формирование кабмина. "Это было бы преждевременно", - сказал политик. Он ввел в курс главу государства о переговорах по поводу возможного сотрудничества ANO с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motoristé ("Автомобилисты"), которые получили в нижней палате парламента соответственно 15 и 13 депутатских кресел. Их поддержка обеспечила бы стабильность будущему правительству.

Бабиш и Павел обсудили позицию Чехии в Евросоюзе и НАТО. Лидер ANO отверг утверждения, что движение пересмотрит западную ориентацию республики. "Систематически направляется за рубеж негативная информация [о якобы желании провести корректировку этого курса], что, как я думаю, несправедливо. Я уже был премьером, и наша ориентация была четкой", - сказал политик.