ЦИК: на муниципальных выборах в Грузии поступило 25 жалоб о нарушениях

В основном жалобы касаются нарушения правил фото и видео съемки, нарушения правила обустройства зданий для голосования, учета избирателей за пределами избирательных участков

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Окружные избирательные комиссии в Грузии получили 25 жалоб о нарушениях на прошедших выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"К этому времени в окружные избирательные комиссии поступило 25 жалоб. В основном жалобы касаются нарушения правил фото и видео съемки, нарушения правила обустройства зданий для голосования, учета избирателей за пределами избирательных участков и так далее", - сообщила Иоселиани.

В Грузии в субботу прошли муниципальные выборы. На них избирали мэров и депутатов городских собраний (сакребуло) в 64 муниципалитетах. Для более чем 3,5 млн избирателей был открыт 3 061 участок. Согласно данным ЦИК после обработки данных со 100% участков, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила во всех муниципалитетах, набрав суммарно по всей стране 81,7% голосов по пропорциональным спискам. Также во всех городах и муниципалитетах победили кандидаты в мэры и мажоритарные депутаты сакребуло от правящей партии. Действующий мэр Тбилиси набрал в столице 71,61% голосов. Явка на выборах составила 40,93%.