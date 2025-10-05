Гуцул призвала участников пикета у СИЗО не подвергать себя опасности

К тюрьме №13 ежедневно приходят около сотни человек, чтобы поддержать главу Гагаузии

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала пикетирующих следственный изолятор сторонников не подвергать себя опасности после нескольких попыток сотрудников полиции разогнать акцию в поддержку политика.

"Прошу вас подумать о себе и своих семьях. Я не хочу, чтобы вас преследовала полиция, чтобы незаконно переписывали ваши данные и выписывали надуманные штрафы, чтобы вы рисковали здоровьем в холод и дожди. Ваша безопасность и спокойствие ваших близких для меня важнее всего", - обратилась политик в письме, переданном через адвокатов.

К тюрьме №13 ежедневно приходят около сотни человек, чтобы поддержать Гуцул и ряд партийных активистов, которые также там содержатся. Полиция оцепила квартал, где находится СИЗО, и периодически пытается разогнать демонстрантов. Как сообщила ТАСС принимающая участие в акциях пресс-секретарь оппозиционной партии "Возрождение" Олеся Витнянская, правоохранители "стали переписывать личные данные демонстрантов и угрожать им". "Возрождение" вместе с партиями "Победа", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" входит в блок "Победа". Власти Молдавии инициировали процесс ликвидации этих партий, обвинив их в связях с объявленной незаконной и ликвидированной партией "Шор" оппозиционера Илана Шора.

5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Как отмечают адвокаты, изолятор, где содержатся глава Гагаузии и ее соратники, известен по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания.