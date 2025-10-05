Зеленский после взрывов на Украине попросил о воздушном перемирии

Одностороннее прекращение огня в небе возможно, заявил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ SOPA Images via Reuters Connect

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после многочисленных взрывов на Украине резко изменил свою позицию и попросил о прекращении огня в небе.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Одностороннее прекращение огня в небе возможно", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский не пояснил, что имеет в виду под "односторонним прекращением огня в небе". Однако издание "Страна" отмечает, что само его заявление о воздушном перемирии является радикальной сменой позиции.

Издание предполагает, что резкая смена позиции Зеленского может быть связана со значительными проблемами Украины с защитой неба. О "дыре" в украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время активно говорят политики, эксперты и журналисты. ВСУ испытывают дефицит ракет для западных систем ПВО. Как отмечает "Страна", накануне наступления холодов это может привести к серьезным негативным последствиям на Украине.

В ночь на воскресенье на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о многочисленных взрывах. Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Все цели удара достигнуты.