Сийярто: деньги европейцев будут сожжены в конфликте на Украине

Евросоюз стремится перекрыть последние каналы связи с Россией, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Деньги европейских налогоплательщиков будут сожжены в топке вооруженного конфликта на Украине, потому что лидеры Евросоюза находятся в состоянии военного психоза и готовятся к затяжной войне. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив также, что ЕС стремится перекрыть последние каналы связи с Россией.

"Нынешняя политическая стратегия Европы, направленная на устранение каналов связи с Россией, однозначно приведет к затяжной войне, и в этой затяжной войне они хотят сжечь деньги европейского народа, покупая оружие, скажем, у Америки и поставляя это оружие Украине", - заявил глава МИД, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Коснувшись итогов состоявшегося 1 октября саммита ЕС в Копенгагене, Сийярто отметил, что европейские политические лидеры подвержены "очень сильному военному психозу". "В то же время заметно, что все больше и больше людей в коридорах шепчут нам, что они согласны с нами, и все больше и больше людей призывают нас еще решительнее выступать за мир", - добавил министр.

Он предупредил, что Будапешт не будет следовать воинственной политике Брюсселя и предоставлять средства на военную помощь Украине. Сийярто подтвердил, что в Венгрии продолжается подготовка к общенациональному сбору подписей в поддержку мира и правительство страны будет руководствоваться мнением своих граждан по этому вопросу.