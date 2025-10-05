В Амстердаме более 10 тыс. человек вышли на пропалестинскую акцию

Демонстранты требуют занять более жесткую позицию в отношении Израиля

Редакция сайта ТАСС

АМСТЕРДАМ, 5 октября. /ТАСС/. Масштабная пропалестинская акция проходит в центре Амстердама в воскресенье, ее участники требуют от нидерландского правительства занять более жесткую позицию в отношении Израиля на фоне его военной операции в секторе Газа. Как передает корреспондент ТАСС, демонстранты устроили митинг на Музейной площади, после чего начали марш вокруг парка Вондел.

По оценке органов полиции, в акции принимают участие десятки тысяч человек. Мероприятие проходит под лозунгом "красной черты", которую, по мнению протестующих, власти Нидерландов должны провести в отношениях с Израилем на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа. "Пока демонстрация проходит спокойно, но мы ожидаем до 100 тыс. участников, посмотрим, что будет дальше", - заявил в беседе с ТАСС один из правоохранителей, наблюдающих за проведением акции.

В ходе митинга на Музейной площади выступили многие нидерландские и зарубежные активисты и общественные деятели. "Я стала журналистом не по собственному выбору, а по обстоятельствам. Когда зарубежных репортеров не допускают к освещению событий в Газе, мы, мирные жители, становимся ее голосом для остального мира", - заявила в своем выступлении 22-летняя палестинская журналистка Рита Баруд. По ее оценке, ситуация в анклаве требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества. "Но даже если мы остановим геноцид палестинцев прямо сейчас, это не вернет нам 63 тыс. погибших жителей Газы", - резюмировала активистка.

В шествии также приняли участие еврейские организации, критически настроенные к политике израильских властей. Председатель одной из них, Яап Хамбургер, отметил, что "европейские правительства по-прежнему реагируют слишком мягко на происходящее в Газе", а в Нидерландах "о реальных санкциях против Израиля речь вообще не идет". Среди участников были как постоянные активисты, так и те, кто вышел на улицы впервые. "Я приехал сюда из Ден Хелдера. Это моя первая акция под знаком "красной черты", и я решил, что теперь буду выходить на улицу вместе с единомышленниками до тех пор, пока ситуация в Газе не изменится к лучшему", - рассказал корреспонденту ТАСС один из демонстрантов.

На фоне проведения акции движение транспорта в районе Музейной площади ограничено на весь день, изменениям подверглись несколько трамвайных и автобусных маршрутов. Нидерландская железнодорожная компания NS назначила дополнительные рейсы в Амстердам из разных городов Нидерландов. Окончание акции запланировано на 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Череда пропалестинских акций под знаком "красной черты" проходит в Нидерландах с весны. 18 мая на площади Маливелд в Гааге в символическую "красную линию" выстроились более 100 тыс. человек, после чего они прошли маршем к Дворцу мира.