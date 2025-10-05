Фицо: конфликт на Украине давно должен был завершиться

Премьер-министр Словакии считает, что ЕС прилагает недостаточно усилий для установления мира

БРАТИСЛАВА, 5 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине давно должен был закончиться. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в программе "Без пяти двенадцать" Словацкого телевидения.

"Эта война давно должна была закончиться, но почему она до сих пор продолжается? Потому что ее кто-то поддерживает, - отметил премьер. - Эта война могла завершиться через три месяца после того, как началась, но кто-то сказал: нет и нет".

Евросоюз, по словам Фицо, прилагает недостаточно усилий по завершению конфликта на Украине. "Если бы ЕС прилагал столько сил для мира, сколько прилагает для поддержки этой войны на Украине, то эта война уже давно бы могла закончиться", - сказал премьер Словакии.

Фицо, комментируя европейский проект "стены дронов", отметил, что никакой конкретики по нему нет. Сейчас, по его словам, ведется только экспертная дискуссия об эффективности использования армейских мощностей для защиты от БПЛА.