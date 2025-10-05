Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Додик заявил, что Запад нацелился разрушить Дейтонские соглашения

Республика Сербская будет противостоять любым злоупотреблениям на выборах, указал ее президент
Редакция сайта ТАСС
14:00
обновлено 14:02

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Республике Сербской навязаны Западом, их цель - разрушить Дейтонские соглашения. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Читайте также

Милорад Додик: война нужна европейским политикам для сохранения власти

"Я ожидаю, что [досрочных] выборов не будет, потому что их изначально не предполагалось проводить. Это часть международного фактора неолиберальной структуры, которая вместе с боснийскими мусульманами навязывает выборы Республике Сербской, которая не стремится к их проведению, - сказал Додик. - Нет ни одного фактора в Республике Сербской, который обозначал бы потребность в выборах, ни у политических партий, ни у социальных или других групп. Это лучший способ разрушить Дейтонские соглашения с их стороны, иногда вас заставляют делать то, что вы не хотите делать".

"Мы не должны позволять политическим структурам, которые подчиняются или финансируются иностранцами, объявлять выборы законными, - отметил он. - Я по-прежнему не верю, что есть основания для их проведения, но мы решили заявить, что пойдем на эти выборы, если они вообще состоятся. Я все еще не верю, что есть основания для их проведения, но мы подали заявку лишь в качестве меры предосторожности". По словам Додика, Республика Сербская будет противостоять любым злоупотреблениям на выборах, которые, очевидно, есть.

"Там, где вмешиваются западные структуры, нельзя рассчитывать на честные и справедливые выборы, и вы это видите, - обратил внимание собеседник агентства. - Действия, которые они предпринимают, заключаются в устранении политических оппонентов через суды, как это происходит во Франции, Румынии, как это происходит здесь, в нашем случае, но влияние правительства остается доминирующим, влияние Скупщины Республики Сербской, которая является основным носителем власти в Республике Сербской, поэтому они не будут тем фактором, который может изменить всю структуру".

Дейтонские соглашения

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины заявила, что 23 ноября должны пройти досрочные выборы президента Республики Сербской. 

Додик, Милорад