Додик заявил, что Запад нацелился разрушить Дейтонские соглашения

Республика Сербская будет противостоять любым злоупотреблениям на выборах, указал ее президент

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Республике Сербской навязаны Западом, их цель - разрушить Дейтонские соглашения. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Я ожидаю, что [досрочных] выборов не будет, потому что их изначально не предполагалось проводить. Это часть международного фактора неолиберальной структуры, которая вместе с боснийскими мусульманами навязывает выборы Республике Сербской, которая не стремится к их проведению, - сказал Додик. - Нет ни одного фактора в Республике Сербской, который обозначал бы потребность в выборах, ни у политических партий, ни у социальных или других групп. Это лучший способ разрушить Дейтонские соглашения с их стороны, иногда вас заставляют делать то, что вы не хотите делать".

"Мы не должны позволять политическим структурам, которые подчиняются или финансируются иностранцами, объявлять выборы законными, - отметил он. - Я по-прежнему не верю, что есть основания для их проведения, но мы решили заявить, что пойдем на эти выборы, если они вообще состоятся. Я все еще не верю, что есть основания для их проведения, но мы подали заявку лишь в качестве меры предосторожности". По словам Додика, Республика Сербская будет противостоять любым злоупотреблениям на выборах, которые, очевидно, есть.

"Там, где вмешиваются западные структуры, нельзя рассчитывать на честные и справедливые выборы, и вы это видите, - обратил внимание собеседник агентства. - Действия, которые они предпринимают, заключаются в устранении политических оппонентов через суды, как это происходит во Франции, Румынии, как это происходит здесь, в нашем случае, но влияние правительства остается доминирующим, влияние Скупщины Республики Сербской, которая является основным носителем власти в Республике Сербской, поэтому они не будут тем фактором, который может изменить всю структуру".

Дейтонские соглашения

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины заявила, что 23 ноября должны пройти досрочные выборы президента Республики Сербской.