В Сирии завершились выборы в парламент

Идет подсчет голосов

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 5 октября. /ТАСС/. Первое после смены власти в Сирии голосование в Народный совет - однопалатный парламент - завершилось на всех избирательных участках, сейчас идет подсчет голосов. Об этом сообщил представитель Высшего комитета по выборам в Народный совет Нувар Наджма.

"Голосование завершено во всех сирийских провинциях, в настоящее время подкомитеты подсчитывают голоса", - говорится в его заявлении, размещенном в X.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая на избирательном участке в Национальной библиотеке в Дамаске, утверждал, что стране за короткий срок "удалось перейти от войны и хаоса к организованной избирательной деятельности". Он также сообщил, что парламенту нового созыва предстоит рассмотреть многочисленные замороженные законопроекты.

5 октября в 09:00 мск в 11 из 14 сирийских провинций для членов коллегий открылись избирательные участки. В провинции Эс-Сувейда на юге страны, где произошел конфликт между друзами и бедуинами из арабских племен, и в контролируемых курдской коалицией "Силы демократической Сирии" провинциях Ракка и Хасеке на северо-востоке страны волеизъявление было отложено на неопределенный срок.

В общей сложности свои голоса должны были отдать около 6 тыс. членов коллегий выборщиков, которые в соответствии с временной избирательной системой отбирают 140 из 210 депутатов высшего законодательного органа, а остальные 70 будут назначены президентом на переходный период. За места в парламенте ведут борьбу 1 578 кандидатов, среди них 14% - женщины. Все кандидаты состоят в коллегиях выборщиков и, поскольку новые власти Сирии распустили все существовавшие политические партии, являются независимыми выдвиженцами. Ожидается, что окончательные результаты выборов будут объявлены на пресс-конференции в начале следующей недели.