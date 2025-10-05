Мерц приветствовал поддержку Израилем плана Трампа по Газе

Канцлер Германии заявил, что план представляет собой наилучший шанс на освобождение заложников и установление мира в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсудил ситуацию в секторе Газа и приветствовал поддержку еврейским государством плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

"Канцлер ФРГ решительно поддержал мирный план президента Трампа. Спустя почти два года после террористической атаки 7 октября 2023 года этот план представляет собой наилучший шанс на освобождение заложников и установление мира в секторе Газа. Канцлер Германии приветствовал поддержку этого плана Израилем", - отметил Корнелиус. "Объявленный вывод израильских сил из сектора Газа - шаг в правильном направлении", - подчеркнул он.

Теперь переговоры в Египте, по словам представителя правительства ФРГ, "должны привести к скорейшему достижению соглашения о прекращении боевых действий, немедленном освобождении заложников, обеспечении полного гуманитарного доступа и разоружении ХАМАС". "Правительство Германии продолжит дипломатическое взаимодействие и ведет диалог со своими партнерами на Ближнем Востоке и с Соединенными Штатами. Оно будет привержено реализации плана", - резюмировал Корнелиус.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, как напомнил он, направляется на Ближний Восток.

29 сентября Белый дом обнародовал план американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября радикальное палестинское движение ХАМАС передало посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.