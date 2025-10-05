Реклама на ТАСС
Мерц приветствовал поддержку Израилем плана Трампа по Газе

Канцлер Германии заявил, что план представляет собой наилучший шанс на освобождение заложников и установление мира в секторе Газа
14:42

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсудил ситуацию в секторе Газа и приветствовал поддержку еврейским государством плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ решительно поддержал мирный план президента Трампа. Спустя почти два года после террористической атаки 7 октября 2023 года этот план представляет собой наилучший шанс на освобождение заложников и установление мира в секторе Газа. Канцлер Германии приветствовал поддержку этого плана Израилем", - отметил Корнелиус. "Объявленный вывод израильских сил из сектора Газа - шаг в правильном направлении", - подчеркнул он.

Теперь переговоры в Египте, по словам представителя правительства ФРГ, "должны привести к скорейшему достижению соглашения о прекращении боевых действий, немедленном освобождении заложников, обеспечении полного гуманитарного доступа и разоружении ХАМАС". "Правительство Германии продолжит дипломатическое взаимодействие и ведет диалог со своими партнерами на Ближнем Востоке и с Соединенными Штатами. Оно будет привержено реализации плана", - резюмировал Корнелиус.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, как напомнил он, направляется на Ближний Восток.

29 сентября Белый дом обнародовал план американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября радикальное палестинское движение ХАМАС передало посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте. 

