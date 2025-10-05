На Украине возник скандал из-за расформирования отряда БПЛА

Командир подразделения Юрий Касьянов регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины и считает, что роспуск произошел по приказу офиса Владимира Зеленского

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подразделение ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины расформировали и переводят в пехоту. Теперь командир подразделения, украинский эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов выходит на площадь Независимости в центре Киева, чтобы Владимир Зеленский остановил ликвидацию отряда.

О роспуске подразделения стало известно 3 октября. Сам Касьянов регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины и считает, что роспуск произошел по приказу офиса Зеленского.

В воскресенье Касьянов рассказал, что в последние дни выходит на площадь Независимости, чтобы добиться реакции от Зеленского. "[Зеленский] не слышит. Я снова выйду на майдан сегодня. Это не нарушение закона, это не военный мятеж, не демонстрация, не митинг и не одиночный пикет. Это обращение к верховному главнокомандующему, попытка восстановить справедливость, растоптанную чиновничьим произволом. Это акт отчаяния", - написал он в своем телеграм-канале.

Там также опубликовано видеообращение военных, которые рассказали, что подразделение "раздербанили и уничтожают", а их переводят в пехоту. Кроме того, Касьянов не исключил, что в ближайшее время его могут арестовать.

Сегодняшнее заявление Касьянова широко разошлось в украинских СМИ. Тогда на ситуацию отреагировал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, заявив, что "все непросто". "По отряду Касьянова есть что сказать, но точно не на публику. Кроме того, чтобы быть содержательным, нужно разобраться, и на это нужно время. И Касьянов об этом знает. Потому что мы с ним уже на связи. Ищем решение с момента, как он поднял заваруху", - написал он в своем телеграм-канале. Сам Касьянов пока никак не прокомментировал слова Бровди.