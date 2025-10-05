Нетаньяху и Мерц обсудили план Трампа по Газе

Также стороны затронули в беседе усиление давления на ХАМАС

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация вокруг сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

В канцелярии сообщили, что стороны обсудили план по урегулированию в Газе президента США Дональда Трампа, а также договорились, что нужно продолжать оказывать давление на радикальное палестинское движение ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех заложников.

"Мы будем продолжать решительно действовать до достижения всех целей войны [в секторе Газа], включая возвращение всех похищенных и обеспечение безопасности Израиля", - заявил Нетаньяху, поблагодарив Мерца за поддержку еврейского государства.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.