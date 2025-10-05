Глава МИД ФРГ выступил за скорейшую реализацию плана Трампа по Газе

Существует реальный шанс того, что заложники смогут вернуться довольно скоро, указал Йоханн Вадефуль

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе визита в Катар заявил о необходимости скорейшей реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Нет плана лучше, чем план президента Трампа. Он в принципе должен быть выполнен, даже если детали еще требуют уточнения", - сказал Вадефуль после встречи с катарским премьер-министром, главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Его слова приводит агентство DPA.

"Существует реальный шанс того, что заложники смогут вернуться довольно скоро, что мы сможем достичь прекращения огня и что нуждающемуся населению сектора Газа будет оказана качественная гуманитарная помощь", - добавил министр.

Это, по его словам, был бы первый этап, "который может начаться довольно скоро".

"Все знают, что мы на стороне Израиля, что мы несем особую ответственность за Израиль, но и, конечно же, за заложников", - подчеркнул Вадефуль. Он отметил, что на более позднем этапе ФРГ была бы готова взять на себя обязанности члена так называемого совета мира, "если обе стороны этого пожелают".

5 октября глава германского МИД отправится в Кувейт, где примет участие во встрече с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. 6 октября он планирует совершить визит в Израиль, чтобы обсудить реализацию мирного плана Трампа со своим коллегой Гидеоном Сааром.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября радикальное палестинское движение ХАМАС передало посредникам ответ на предложение Трампа. Оно выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.