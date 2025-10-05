В Израиле заявили, что возобновят бои в Газе в случае провала переговоров

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир подчеркнул, что армия сократила интенсивность боевых действий, но полностью не остановила их

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Израильские войска готовы возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа в случае провала переговорного процесса. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир во время оперативного совещания с военными в анклаве.

Как сообщила армейская пресс-служба, Замир посетил расположение израильских войск в коридоре "Нецарим", рассекающем сектор надвое южнее города Газа. Там он принял участие во внезапной проверке боеготовности подразделений, в ходе которой был отработан сценарий внезапного нападения на израильский опорный пункт, и провел совещание с командирами и солдатами.

Генерал подчеркнул, что в данный момент армия сократила интенсивность своих действий, но полностью не остановила их. "Прекращения огня нет, но изменился оперативный статус - политическое руководство использует средства и достижения, которых вы добились в результате военных действий, и преобразует их в политическое достижение. Если этот политический шаг не увенчается успехом, мы вернемся к боевым действиям", - сказал Замир.

По его словам, перед армией по-прежнему стоит задача разгрома военной структуры палестинского движения ХАМАС и его власти в секторе. "Если будет нужно, мы будем сражаться, чтобы добиться этого. Если будет достигнуто соглашение, мы подготовимся к удержанию оперативного контроля на передовых позициях, которые обеспечат нам полную оперативную свободу и возможность вернуться куда угодно, если потребуется", - отметил военачальник.

План Трампа для Газы

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа.

В ответ на это глава Белого дома заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.