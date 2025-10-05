В Белоруссии рассматривают развитие энергетики за счет атомной генерации

Министр энергетики республики Денис Мороз отметил, что страна может построить новую АЭС или создать новый энергоблок на территории БелАЭС

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют развивать энергетику в том числе за счет атомной генерации. Об этом сообщил министр энергетики республики Денис Мороз.

"Мы видим сегодня перспективу развития энергосистемы, видим ее в том числе за счет развития атомной генерации. В соответствии с поручением главы нашего государства нами разрабатывается технико-экономическое обоснование, в рамках которого анализируются принципиально два разных варианта", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, один вариант - это строительство еще одного блока на территории Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). "Преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет в более короткие сроки реализовать подобный проект, он позволяет использовать существующую инфраструктуру технологическую на площадке БелАЭС. Кроме того, он позволяет использовать инфраструктуру социальную, то есть сам город Островец, дороги, люди, медицина, все то, что создано вокруг БелАЭС. Это позволяет достаточно существенно снизить затраты на само сооружение и, соответственно, получить достаточно высокую эффективность реализации этого проекта", - пояснил глава ведомства.

Он отметил, что существует и альтернатива, то есть можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции. "Тогда уже не привязываться к площадке существующей атомной электростанции, а где-то в другом регионе. Наиболее перспективным на настоящий момент видится восточное направление Республики Беларусь - построить такую же двухблочную атомную электростанцию. У такого варианта есть набор своих преимуществ, главным из которых является именно социальный фактор, потому что само по себе строительство атомной станции - это мощный импульс для регионального развития. На настоящий момент как раз сейчас и происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны. Не на текущий момент, а на стратегическую перспективу", - добавил министр.

Первая атомная станция Белоруссии - БелАЭС - была возведена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.