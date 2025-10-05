Рубио назвал следующего кандидата в президенты США от республиканцев

Госсекретарь Соединенных Штатов считает, что это будет вице-президент США Джей Ди Вэнс

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии на выборах 2028 года. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп ранее выделял Рубио в качестве одного из своих возможных преемников на посту лидера государства.

"Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс, если он примет решение баллотироваться", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, готов ли он баллотироваться в президенты в случае, если его об этом попросит Трамп.