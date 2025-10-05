Во Франции оппозиция раскритиковала новый состав кабмина

Люди недовольны сохранением многих министров на прежних постах, они пообещали выразить премьеру вотум недоверия

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Представители левой и правой оппозиции во Франции выступили с резкой критикой в адрес нового правительства, выразив недовольство сохранением многих министров на прежних постах и пообещав выразить премьеру вотум недоверия. Все оппозиционные лидеры также считают, что с таким составом кабмина премьер-министр Себастьен Лекорню не выполнит свое обещание осуществить "разрыв" с политикой президента страны Эмманюэля Макрона.

"Обратный отсчет до их изгнания начался", - написал в X основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" (НФ) Жан-Люк Меланшон. Он назвал новый кабмин "вереницей призраков", на 80% состоящей из бывших и действующих членов правоцентристской партии "Республиканцы", которые, по его словам "продолжают политику, принесшую народу страдания и экономический ущерб". Глава парламентского комитета по финансам от НФ Эрик Кокрель в эфире телеканала BFMTV также пообещал, что его партия "немедленно" потребует выразить недоверие правительству.

"Они проигрывают выборы, но продолжают править. У них нет большинства, но они отказываются идти на компромиссы. Их свергают, но они остаются на своих постах. Во что играют макронисты? Их упрямство с каждым днем все больше погружает страну в хаос", - заявил глава парламентской фракции Социалистической партии в Национальном собрании (нижней палате парламента) Борис Валло.

"Признаюсь, я не ожидала возвращения Брюно Ле Мэра. Будем надеяться, он сможет управлять вооруженными силами лучше, чем французским бюджетом", - заявила председатель партии "Экологисты" Марин Тонделье, назвав такой шаг "премией за некомпетентность". Также она охарактеризовала выбор нового состава правительства "презрением к демократии".

"Если бы они хотели показать французам средний палец, они не могли бы сделать это по-другому", - прокомментировал оглашение нового состава кабмина лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

Недовольство правых

Глава фракции партии "Национальное объединение" - крупнейшей на правом фланге политического спектра в Нацсобрании - Марин Ле Пен призналась, что от новостей о новом правительстве у нее "опускаются руки".

"Выбор этого правительства, укомплектованного теми же людьми и приправленного человеком, который довел Францию до банкротства, просто жалок", - прокомментировала она. Председатель партии "Нацобъединение" Жордан Барделла в свою очередь намекнул на возможное голосование против доверия правительству со стороны его партии.

"Мы ясно дали понять премьер-министру: либо разрыв (с политикой Макрона - прим. ТАСС), либо вотум недоверия. Правительство, объявленное сегодня вечером и состоящее из последних макронистов, цепляющихся за плот "Медузы", обладает всеми признаками преемственности, но не имеет абсолютно никаких признаков разрыва, которого ждут французы". - написал он в X.

В свою очередь лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур пошел в своих призывах еще дальше, заявив о необходимости досрочных президентских выборов.

"Как и во времена IV Республики, одни и те же политики заменяют друг друга и играют в "музыкальные стулья" с министерскими портфелями, чтобы ничего не изменилось. Как долго еще они будут отнимать время у французов? Только новые президентские выборы выведут страну из тупика", - заявил он.

Новое правительство

Генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен ранее огласил первую часть списка нового правительства страны. Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Еще одной новой фигурой в кабмине станет Ролан Лескюр, который заменит Эрика Ломбара на посту министра экономики и финансов. В то же время ряд ключевых министерств сохранят своих прежних руководителей: МВД республики продолжит возглавлять представитель "Республиканцев" Брюно Ретайо, МИД остается за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции все также будет возглавлять один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен.

Имена остальных членов правительства будут оглашены на следующей неделе, общая численность кабмина, по данным СМИ, не превысит 25 человек. Как сообщил Мулен, глава государства проведет заседание совета министров с новым составом правительства 6 октября в 16:00 по местному времени (15:00 мск).