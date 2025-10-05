МИД Израиля: санкции ЕС против страны стали бы "серьезной трещиной" в отношениях

Это означало бы, что Евросоюз больше не рассматривает еврейское государство как стратегического партнера, заявил глава ведомства Гидеон Саар

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Введение Европейским союзом санкций против Израиля стало бы "серьезной трещиной" в отношениях между ЕС и еврейским государством. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью газете Bild.

"Мы были очень разочарованы председателем [Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен", - сказал Саар, комментируя ее призыв ввести санкции против Израиля. "ЕС пока не принял решения по этому вопросу, и я надеюсь, что так и останется. Если решение будет принято, это станет серьезной трещиной в отношениях между Израилем и ЕС. Это означало бы, что ЕС больше не рассматривает Израиль как стратегического партнера, что также является ошибкой с точки зрения Европы", - утверждал министр.

В то же время глава МИД Израиля не был столь критичен в отношении решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца не поставлять Израилю оружие, которое может быть использовано в секторе Газа. "Мы были этим явно разочарованы. Мы, конечно, продолжаем обсуждать этот вопрос с нашими партнерами. Я сам веду переговоры с министром [иностранных дел ФРГ Йоханном] Вадефулем по этому вопросу", - подчеркнул Саар. Он выразил надежду на то, "что правительство Мерца, которое изначально принимало другие решения консенсусом, вернется к этой позиции".

Ранее Еврокомиссия предложила принять комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. В рамках пакета предлагается приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференциального доступа на европейский рынок. При этом Германия неизменно выступает против ограничений в отношении еврейского государства.