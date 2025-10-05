Глава МВД Франции: новый кабмин не отражает разрыва с прежней политикой

Брюно Ретайо созвал стратегический комитет партии "Республиканцы"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, только что повторно утвержденный на свою должность, выразил недовольство новым составом правительства. В X он заявил, что в таком виде кабмин "не отражает обещанного разрыва" с прежней политикой.

"Состав правительства не отражает обещанного разрыва. В связи с политической ситуацией, сложившейся в результате этого объявления [списка министров], я созываю на завтрашнее утро стратегический комитет партии "Республиканцы", - написал он.

Генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен ранее огласил первую часть списка нового правительства страны. Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Еще одной новой фигурой в кабмине станет Ролан Лескюр, который заменит Эрика Ломбара на посту министра экономики и финансов. В то же время ряд ключевых министерств сохранят своих прежних руководителей: МВД республики продолжит возглавлять представитель "Республиканцев" Брюно Ретайо, МИД остается за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции все также будет возглавлять один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен.

Имена остальных членов правительства будут оглашены на следующей неделе, общая численность кабмина, по данным СМИ, не превысит 25 человек. Как сообщил Мулен, глава государства проведет заседание совета министров с новым составом правительства в понедельник в 16:00 по местному времени (15:00 мск).