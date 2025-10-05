На Украине расформировали роту БПЛА из-за критики командиром дрона "Паляница"

Причиной также стала новая реформа войск беспилотных летательных аппаратов в стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Роту БПЛА 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы расформировали на Украине из-за критики его командиром дрона-ракеты "Паляница". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства напомнил, что недавно на Украине провели очередную реформу войск БПЛА. Курировал ее командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди. Создано несколько новых подразделений БПЛА, а ряд полков беспилотных систем расширены до бригад.

"По мнению киевских пропагандистов, увеличение численности личного состава подразделений БПЛА и активная пиар-кампания "контракта 18-24" должны были привлечь туда новых добровольцев. Однако этого не произошло. В связи с этим, заполнять "ваканты" пришлось за счет других подразделений. "Под нож" попали и медийные подразделения БПЛА. На Украине разгорается скандал с ликвидацией роты БПЛА 10-го мобильного отряда ГПСУ. Им руководил Юрий Касьянов, который имел собственный завод по производству дронов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиной ликвидации стали "критика Касьяновым украинского так называемого дрона-ракеты "Паляница", а также государственных закупок БПЛА у аффилированной с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком фирмы Fire Point". Личный состав подразделения уже сдал оружие и переведен в другие роты на должности стрелков. При этом каждого военнослужащего допрашивал представитель СБУ, добавил он.

В результате по "реформе Мадяра" сразу несколько подразделений БПЛА ВСУ пришлось сократить. Речь идет помимо 10-го отряда о взводе БПЛА "Феникс" 92-й отдельной штурмовой бригады.

"Подконтрольные офису президента блогеры и депутаты от "Слуги народа" начали информационную кампанию по оправданию действий своего начальства и дискредитации Касьянова, напомнив последнему, что он сам "не без греха". В частности, Касьянову припоминают, что его подчиненные строили ему дачу", - заключил он.