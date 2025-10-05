Semana: воевавшие за ВСУ колумбийские наемники попросили вернуть их домой

Боевики заявили, что украинские военные удерживают их против воли и не выплачивают заработок

МЕХИКО, 5 октября. /ТАСС/. Группа из 40 колумбийцев, состоявших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила о нарушении условий соглашений и невозможности покинуть территорию страны. Об этом сообщила газета Semana.

По данным издания, военнослужащие, ранее подавшие рапорт об увольнении, утверждают, что украинские военные удерживают их против воли и не выполняют обещания по выплате заработка. Один из участников группы, колумбиец Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, рассказал, что после подачи рапорта его вместе с другими бывшими бойцами поместили в военное помещение, а затем вывезли в автобусе "в неизвестном направлении" под предлогом возвращения домой через Польшу.

"Мы поверили, что нас отправляют к границе, но в итоге оказались в ловушке. Сейчас не знаем, где находимся и что с нами будет", - приводит издание слова Остена. По его словам, украинская сторона заставляет иностранных бойцов подписывать документы без перевода, а также применяет физическое насилие.

Колумбийцы обратились к президенту Густаво Петро и МИД своей страны с просьбой вмешаться и обеспечить им безопасность, возложив ответственность за происходящее на украинские власти и лично Владимира Зеленского.

Как отмечает Semana, в украинском конфликте могли участвовать более тысячи граждан Колумбии. По оценкам издания, не менее 300 из них погибли, а десятки числятся пропавшими без вести. Колумбийские власти неоднократно подчеркивали, что не поддерживают участие своих граждан в вооруженных конфликтах за рубежом и рассматривают подобную деятельность как незаконную.