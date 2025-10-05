Трамп: первый этап плана по Газе могут завершить в ближайшую неделю

Президент США сообщил, что 6 сентября в Египте состоится встреча рабочих групп, которые займутся "проработкой последних деталей"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что первый этап его плана по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть завершен в течение ближайшей недели. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

"В эти выходные проходят очень положительные дискуссии с [радикальным палестинским движением] ХАМАС и странами по всему миру касательно освобождения заложников, прекращения войны в Газе, но, что самое главное, установлении, наконец, долгожданного мира на Ближнем Востоке. Эти переговоры очень успешны, они продвигаются стремительно", - заявил президент США, добавив, что 6 сентября в Египте состоится встреча рабочих групп, которые займутся "проработкой последних деталей".

"Мне сообщают, что первая фаза будет реализована на этой неделе, и я прошу всех действовать быстро", - заявил Трамп, отметив, что промедление грозит "огромным кровопролитием, которого никто не хочет".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнение в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах. В ответ на это хозяин Белого дома заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.