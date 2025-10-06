Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве не менее 65 палестинцев за сутки

Еще 153 человека получили ранения из-за ударов израильских ВС, сообщило министерство

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 65 палестинцев погибли в результате боевых действий и обстрелов израильских ВС за последние 24 часа, еще 153 человека получили ранения. Такие данные обнародовало министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, общее число жителей Газы, погибших вследствие конфликта, достигло 67 139, почти 170 тыс. пострадали. В Минздраве также подчеркнули, что в последние сутки также был зафиксирован еще один случай голодной смерти. Общее число умерших из-за голода и осложнений, вызванных недоеданием, достигло 460.

Катарский телеканал Al Jazeera отмечает, что ЦАХАЛ продолжает интенсивные обстрелы палестинского анклава, несмотря на переговоры о прекращении огня и "многочисленные призывы остановить бомбардировки". Только за последние 48 часов израильские ВВС нанесли свыше 130 воздушных ударов по сектору, в том числе по административному центру региона городу Газа и лагерям беженцев.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. 1 октября министр обороны Исраэль Кац заявил, что все те, кто еще не выехал из Газы, будут считаться террористами.