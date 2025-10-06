Эксперт Эпископос: США жертвуют своими целями, связывая с Украиной контакты с РФ

Такой подход может быть неверно интерпретирован Москвой как отсутствие у американцев готовности конструктивно взаимодействовать с другой стороной, заявил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Увязывание Соединенными Штатами всех аспектов российско-американских отношений с конфликтом на Украине приносит в жертву другие цели Вашингтона, которых можно было бы достичь в том числе в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, комментируя заявление главы администрации США Дональда Трампа, назвавшего хорошей идеей предложение президента России Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Администрация [США] ясно дает понять о своем намерении стабилизировать американо-российские отношения, а также завершить войну на Украине. Однако между этими двумя задачами всегда было напряжение", - убежден Эпископос. По его оценке, "отделение определенных аспектов американо-российских отношений, таких как контроль над вооружениями, от продолжающихся переговоров по Украине способно выстроить двустороннее доверие и продвинуть ряд конкретных интересов США, однако за счет создания риска для рычагов влияния [Вашингтона], призванных обеспечить достижение соглашения путем переговоров [по урегулированию конфликта]".

"Увязывание с мирной сделкой по Украине всех остальных договоренностей с Россией максимально усиливает рычаги влияния Вашингтона, но приносит в жертву определенные цели США, которые могут быть достигнуты в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также порождает риск, что это может быть неверно интерпретировано Москвой как отсутствие у американцев готовности конструктивно взаимодействовать с другой стороной", - подчеркнул политолог.

С точки зрения эксперта, "у этой проблемы нет легкого решения". "Обе категории обеспокоенностей по-своему обоснованны. Лучшим подходом может быть стратегия золотой середины, демонстрирующая готовность взаимодействовать с Москвой по определенным вопросам, не касающимся Украины, но при этом ясно сигнализирующая о том, что путь к значимой и прочной перезагрузке отношений США и России - это завершение войны [на Украине] посредством переговоров", - полагает сотрудник Института имени Куинси.

5 октября Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея". 22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности России объявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.