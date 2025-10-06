NYT: Израиль стал более зависим от США, согласившись на сделку Трампа по Газе

Газета отмечает, что американский президент начал увязывать свои отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху с интересами США и их взаимоотношениями с другими странами региона, такими как Турция и Катар

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после того, как согласился с предложенной американским президентом Дональдом Трампом сделкой по урегулированию конфликта в Газе, увеличил зависимость Израиля от США. Такая оценка приводится в редакционной статье газеты The New York Times (NYT).

"Нетаньяху на фоне международного осуждения действий Израиля в войне [в Газе] и усиливающейся международной изоляцией [еврейского государства] не в состоянии открыто не повиноваться Трампу, что только усиливает его зависимость от Соединенных Штатов", - считает издание. Газета поясняет, что Трамп начал увязывать свои отношения с Нетаньяху с интересами США и их взаимоотношениями с другими странами региона, такими как Турция и Катар. В частности, продолжает NYT, президент США "унизил Нетаньяху в глазах многих израильтян", когда предложил тому позвонить главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани, чтобы извиниться за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.