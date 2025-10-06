Залужный: удар "Орешником" стал сверхважным показателем отставания Украины

Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении, отметил бывший главнокомандующий ВСУ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал удар "Орешником" по "Южмашу" в Днепропетровске "сверхважным показателем технологического отставания" Украины.

"Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой "Орешник" на Днепр (Днепропетровск - прим. ТАСС) в ноябре 2024 года. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении", - отметил он в статье для украинского специализированного портала "Милитарный".

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших баллистических ракет средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепропетровске в ответ на атаки на российские военные объекты в Курской и Брянской областях с помощью британских и американских ракет. Президент предупредил о тяжелых последствиях провокационной политики Запада в случае дальнейшей эскалации конфликта.