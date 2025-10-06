Филиппо призвал Макрона уйти в отставку вслед за Лекорню

Премьер-министр Франции ранее подал президенту республики прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения 5 октября обновленного состава правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Франции Себастьен Лекорню © Christophe Simon, Pool via AP

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен следующим уйти с должности после принятия прошения об отставке премьер-министра Себастьена Лекорню.

"И вот Лекорню только что ушел в отставку! Теперь очередь Макрона!" - написал политик в X.

Ранее Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения 5 октября обновленного состава правительства. Глава государства его отставку принял.

Таким образом срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики. Он проработал на этом посту меньше месяца.

До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев после назначения в декабре 2024 года.