Politico: в Париже начали расследование против Apple, связанное с Siri

По данным издания, дело касается возможного незаконного сбора компанией тысяч записей разговоров пользователей через голосового помощника

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации Apple по делу, связанному с работой голосового помощника Siri. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, расследование поручено Отделу по борьбе с киберпреступностью (Ofac) и касается возможного незаконного сбора компанией Apple тысяч записей разговоров пользователей через помощник Siri. Расследование было начато после жалобы, составленной на основании показаний сотрудника бывшего подрядчика Apple, пишет издание.

"Apple никогда не использовала данные Siri для маркетингового профилирования, не передавала их рекламным службам и не продавала третьим лицам", - цитирует Politico представителя Apple во Франции.