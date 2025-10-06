Al Mayadeen: Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Взрывы были слышны в районе Баальбека, Наби-Шита, Харабты, Хермеля и их окрестностях

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС совершили по меньшей мере три рейда на предполагаемые военные объекты шиитской организации "Хезболлах" на востоке Ливана. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ракетные удары были нанесены по тренировочным лагерям шиитских бойцов и подземным укрытиям в горной местности на сирийско-ливанской границе.

Очевидцы сообщили о сильных взрывах, которые были слышны в районе Баальбека, Наби-Шита, Харабты, Хермеля и их окрестностях, откуда поднимаются в небо клубы густого дыма. Сведений о жертвах и пострадавших в результате авианалета не приводится.

По информации телеканала, израильские самолеты остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и пограничной с Сирией местностью.